مرشح ترامب للخارجية الأميركية: سنحقق السلام من خلال القوة

اشار مرشح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للخارجية الأميركية ماركو روبي، الى اننا سنحقق السلام من خلال القوة، وسنضع دائما مصالح الأميركيين وأميركا فوق كل شيء.
واختار ترامب روبيو ليكون وزيرا للخارجية، مما يجعل السياسي المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوري منصبه في كانون الثاني.
وروبيو الخيار الأكثر تشددا ضمن قائمة صغيرة وضعها ترامب للمرشحين لمنصب وزير الخارجية، ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة ومنهم الصين وإيران وكوبا.
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