ترامب يختار تولسي غابرد المنشقّة عن الحزب الديموقراطي لرئاسة الاستخبارات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء نيّته تكليف تولسي غابرد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديموقراطي المعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، برئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية. ونشرت غابرد على حسابها على منصة "إكس" بعيد بدء الحرب في اوكرانيا في شباط 2022، "كان من الممكن تفادي كلّ هذه الحرب وهذه المعاناة لو قام كلّ من إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن والناتو بمراعاة المخاوف المشروعة لروسيا بشأن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو".

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