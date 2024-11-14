لاريجاني يزور دمشق غداً الخميس لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين

يزور كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص المصلحة في إيران علي لاريجاني دمشق غداً الخميس لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين. ويترأس لاريجاني وفداً رسمياً تتركز لقاءاته حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الإيرانية السورية.

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