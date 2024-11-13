4.8 مليار دولار خسائر قطاع النقل في فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قدر مسؤول فلسطيني، أمس، خسائر قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء الحرب المستمرة بنحو 4.8 مليار دولار. صرح بذلك وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، خلال كلمته أمام الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي انطلقت أعمالها بمدينة الإسكندرية المصرية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وفي كلمته، طالب زعرب، الدول الأعضاء في المجلس بـ«ضرورة تقديم الدعم لفلسطين من أجل مساعدتها على تطوير خطة شاملة لتجاوز أزمة النقل». وبيّن أن «مرافق النقل والمواصلات بفلسطين تعرضت لخسائر تُقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار، نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس». وأشار زعرب، إلى أن «هناك 300 ألف طن من النفايات الصلبة متراكمة في طرقات غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، وما يخلفه من دمار».