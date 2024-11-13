جنبلاط عرض مع وزير الخارجية المصري المستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يرافقه السفير المصري علاء موسى، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور، ونائب رئيس "التقدمي" زاهر رعد.

وخلال اللقاء، كان عرض لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.