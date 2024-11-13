نعيم قاسم في رسالة الى مجاهدي "حزب الله": بأس مواجهتكم تُحصّن صمودنا وتُحقّق نصرنا بهزيمة عدوّنا

وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى مجاهدي "حزب الله"، قال فيها "أحبائي أولي البأس، وأنوار الهداية في المقاومة الإسلامية تلقيت رسالتكم النورانية، أيها الثابتون في الأرض، الشامخون في السماء، وقرأت في طيّاتها عشق الرسالة والرسول، والولاية، والولي، ودرب الحسين (ع)، والوفاء لسيّد شهداء الأمة قائدنا الأمين الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله ، والراية المرفوعة للمجاهدين والشهداء".

ولفت قاسم، الى أنني "رأيت فيها إيمانكم بتحرير القدس وأرضنا المحتلة وشموخ عزّتكم ترفعون بها أهلنا وأحبّتنا وبأس مواجهتكم تُحصّن صمودنا وتُحقّق نصرنا بهزيمة عدوّنا وصرختكم بالنار من أجل سيادتنا واستقلالنا وعطاءات دمائكم تصنعون مستقبل أجيالنا ووطننا".

وأضاف "أحبّائي أنتم تصدّون العدو بجباهكم، وتطردونهم بِوقع نعالكم أنتم القوّة في مواجهة الجبروت والطغيان أنتم الرؤوس المرفوعة تكسر الذلّ والإستسلام أنتم الإباء تُزلزلون أركان الصهيونية أنتم أمواج الخير تُسقطون عربدة الشرّ أنتم مستقبلنا الواعد يا صخور الصمود وثبات الأرض أنتم ماء حياتنا، ونور طريقنا إلى سعادتنا"، مشيراً الى أنني "أُقبّل أياديكم والأرض التي داستها أقدامكم وأُقبّل جباهكم وطلقات الرصاص تنحر أعداءكم يا أولي البأس كيف تماهيتم بعشق الله تعالى فمدّكم بأنواره "كيف أدّيتم صلواتكم فتضاعفت قوّتكم وانطلقت صواريخكم وطائراتكم تُزلزلهم".

وتابع "لي الفخر أن أكون معكم على نهج الأمين المؤتمن (قدّس سرّه) وهنيئًا لمن نَهل من عطاءات شهدائكم، وعنفوان جهادكم وتفانيكم وإخلاصكم كل الأنظار مُتّجهة إلى مقاومتكم يا رجال الله في الميدان، يا رجال حزب الله يا إكسير الحياة العزيزة، وأشكر الله تعالى أن اختارني واحد منكم".