إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتركي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين. وبعد اللقاء غادر جنبلاط دون الادلاء بتصريح.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع التطورات والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال لقائه جنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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