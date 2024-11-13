وزير الخارجية استقبل نظيره المصري وأطلع السفيرة الأميركية على نتائج القمة العربية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، الذي وصل صباح اليوم إلى بيروت على متن طائرات مساعدات إنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان.

وتبادل بو حبيب وعبد العاطي الرؤى في شأن مستجدات المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، والدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

وجدد بو حبيب "شكر مصر على دعمها المستمر للبنان وشعبه، وعلى الجهود التي تقوم بها في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأعاد التشديد على "ثوابت الموقف اللبناني المتمسك بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متواز، وعلى استعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية في جنوب لبنان، بالتعاون مع قوات اليونيفيل".

كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، وعرض معها "تطورات العدوان الاسرائيلي والجهود الأميركية القائمة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701".

ووضع بو حبيب السفيرة الأميركية في "أجواء ونتائج القمة العربية والاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض الإثنين 11 تشرين الثاني 2024".