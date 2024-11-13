وفد من "الجمهورية القوية" سلم بلاسخارت عريضة تطالب اليونسكو بحماية الأماكن الأثرية

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت في اليرزة، وسلمها عريضة موقعة من جميع أعضاء التكتل، تطالب اليونسكو بحماية الأماكن الأثرية من الاستهداف والدمار خلال الحرب.

وضم الوفد النواب غسان حاصباني، جورج عقيص وأنطوان حبشي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وتطرق الوفد، خلال الزيارة، إلى مواضيع أخرى، لا سيما تلك المرتبطة بكيفية تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكامل مندرجاته بما فيها القراران ١٥٥٩ و١٦٨٠وكل ما يعزز بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحدودها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

كما شمل النقاش قضايا النازحين اللبنانيين داخل لبنان والنازحين السوريين الى لبنان، إضافة إلى متابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.