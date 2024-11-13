القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في محور نتساريم

أعلنت كتائب "القسام" عن استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة والذي أنشأه الجيش الاسرائيلي ويفصل بين شمال وجنوب قطاع غزة. وذكرت "القسام" في بيان، إنها بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل الذراع العسكري لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة الفلسطينية)، استهدفوا قوات العدو المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107. وتتواصل الاشتباكات بين فصائل فلسطينية مسلحة والقوات الإسرائيلية في محاور القتال المختلفة خاصة محافظة شمال قطاع غزة.

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