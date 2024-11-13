سانا: قصف إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص

اشارت وكالة الانباء السورية "سانا" الى قصف إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص. ولفتت الى ان وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في أجواء.

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