حزب الله: استهدفنا قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:45 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعية. ‏

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