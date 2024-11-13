ترامب يشير إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

اشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في الولايات المتحدة الاميركية. وتطرّق ترامب إلى فرضية ترشّحه مجدّدا للرئاسة خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء من الحزب الجمهوري في واشنطن، علما أن الدستور الأميركي يمنعه من التقدّم لولاية ثالثة. وقال أمام جمع انفجر ضاحكا، "أظنّ أنني لن أترشّح إلا إذا اعتبرتم +أنني جيّد ولا بدّ إذن من التفكير في شيء آخر".

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