اعتقال مسؤول في المخابرات الأميركية.. العملاء 2.6 مليون شخص!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اعتقال أحد العاملين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وهو آصف رحمن الذي يتمتع بتصريح أمني سري للغاية وكان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.

وقالت الصحيفة الأميركية الأربعاء أن مسؤول وكالة المخابرات المركزية الأميركية آصف ويليام رحمن تم اعتقاله من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي في كمبوديا الثلاثاء.

وقد تم اتهامه بالكشف عن وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل الانتقامية ضد إيران، وتم إحضاره إلى محكمة اتحادية في غوام لمواجهة التهم.

وأفاد التقرير أن محكمة اتحادية أميركية في فرجينيا وجهت إلى رحمن اتهامات بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات، ونقل معلومات تتعلق بالأمن الوطني.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، تم إعداد الوثائق من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، التي تقوم بتحليل معلومات وصور أقمار التجسس الأميركية.

5 عيون.. تحالف استخباراتي

من جانبها نشرت صحيفة "نيويورك بوست" بعض التفاصيل عن هذه القضية، وقالت :"الملفات السرية للغاية مخصصة فقط لأولئك الذين لديهم التصريح المناسب في الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في تحالف الاستخبارات "الخمس عيون" الذي يضم مع أميركا، عدد من الدول، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وفي ذلك الوقت، قالت مجلة ميدل إيست سبكتيتور إنها حصلت على الوثائق من خلال مصدر مجهول - وأنها لا تربطها أي صلة بالمسرب الأصلي، ولا يمكنها التحقق من صحة الوثائق.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف الشهر الماضي أنه يحقق في مصدر التسريب، وقال في ذلك الوقت إنه "يعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".

ولا تقدم لائحة الاتهام تفاصيل دقيقة عن طبيعة التسريب، لكنها تقول إنه حدث في 17 تشرين الأول (أكتوبر) أو حول ذلك التاريخ.

واستندت المعلومات الاستخباراتية الواردة في الوثائق إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من 15 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر).

2.6 مليون شخص يحق لهم الوصول للمعلومات السرية

كان ترخيص رحمن من وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعني أنه كان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة، ووفقًا لأحدث الأرقام المتاحة وآخرها لعام 2017، يتمتع أكثر من مليون شخص بالقدرة على الوصول إلى مواد سرية للغاية في الولايات المتحدة.

كما تظهر البيانات أن 1.6 مليون شخص إضافي لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى معلومات تعتبر سرية أو سرية، وبمجرد توزيعها، تتم مراجعة التصاريح الأمنية باستمرار في عملية يصفها المسؤولون بأنها "فحص مستمر"، تهدف إلى ضمان اكتشاف أي تهديدات جديدة يشكلها الموظف الحاصل على التصاريح الأمنية بسرعة.

وتتضمن هذه العملية، التي قامت وزارة الدفاع بإصلاحها منذ حوالي عامين، مراجعة خلفية الفرد الذي حصل على الموافقة الأمنية بشكل منتظم للتأكد من استمراره في تلبية متطلبات الموافقة الأمنية.

