شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بتعديل السياسة الائتمانية لجهاز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، لرؤية الشركة المقرر إنشاؤها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.

وأوصت اللجنة فى اجتماعها الأخير، بضرورة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لإقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لإدارة الديو، وفى نفس الوقت ضرورة وضع رؤية أفضل بشأن سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيها.

وأشارت اللجنة، إلى أن هناك إقراض مباشر للبنوك منها بقيمة مليار ونصف المليار جنيها تقريبا، وذلك بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين، فى الوقت الذى يوجد للجهاز 33 فرع، فى الوقت الذى حول الجهاز اختصاصاته للبنوك، وطالبت اللجنة ضرورة أن تقوم فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية بدورها المخول إليها فى القانون، وتقديم التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتى تؤدي الهدف منها، وضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير.