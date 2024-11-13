شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور قياداته.. حزب الوفد ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت فعالية معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطنى، الذى يوافق يوم 13 نوفمبر.

وحضر الاحتفالية عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وعلى رأسهم الدكتور ياسر الهيضيبى والدكتور محمد عبده وشريف عارف وغيرهم من القيادات داخل الحزب .

وتضمنت الفعالية الاحتفال عددا من الفعاليات، منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالاً بهذه الذكرى، وذلك بالمقر الرئيسى للحزب بالدقى.