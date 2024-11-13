شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: توصيات قمة الرياض خطوة مهمة لحماية المدنيين والاستقرار بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، عن تقديره الكبير لتوصيات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن هذه التوصيات تمثل خطوة هامة نحو حماية المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وتؤكد على أهمية الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار في هذين البلدين اللذين يعانيان من أزمات إنسانية كبيرة جراء التصعيد العسكري المستمر.

وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن التوصيات التي خرجت بها القمة تمثل انتصارا حقيقيا للسلام، حيث تضع حماية المدنيين على رأس الأولويات، وهو ما يعكس روح التعاون العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، حيث أن هذا التوجه يعكس موقفًا قويًا وموحدًا من الدول المشاركة في القمة، وهو ما يعد خطوة ضرورية نحو ضمان الاستقرار الإقليمي في ظل الصراعات المتصاعدة في بعض الدول العربية.

وأضاف أن التوصيات التي دعت إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان تمثل موقفا صريحا في دعم حقوق المدنيين، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر في هذه القضية، والتي طالما كانت في مقدمة الدول التي تدعو إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول سلمية لحل النزاعات، كما أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت وما زالت تساهم بجهود كبيرة في دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف التصعيد في غزة، في وقت حرج للغاية يحتاج إلى مواقف حاسمة وشجاعة من المجتمع الدولي.

وأشار النائب أبو النصر إلى أن موقف مصر الثابت تجاه لبنان، والذي تجسد في دعوتها المستمرة لحماية سيادتها، يعكس حرص مصر على ضمان الاستقرار في لبنان، ودعمها الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، في مواجهة التحديات الجسيمة التي يعاني منها لبنان، سواء على الصعيد الأمني أو الإنساني.

وختم النائب أبو النصر حديثه بتأكيد أن مصر لا تدخر جهدا في تأكيد موقفها الثابت في دعم الأمن القومي العربي، معتبراً أن التوصيات التي صدرت عن القمة يجب أن تكون خطوة أساسية نحو تنفيذ مطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك وقف التصعيد في لبنان، مع التأكيد على أن العمل المشترك والتعاون بين الدول العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.