شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بالالتزام بمواعيد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.

وأوضح السجيني أن اللجنة كانت قد ناقشت طلب الإحاطة في 26 يونيو 2024، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء ، الري ، الطرق الكباري (بمناطق) امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقاً للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024، وكان هناك تعهد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025.

وأشار السجيني، إلى ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في مواعيدها المقررة سواء بالنسبة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء وغيرها، حتى يتم التيسير على المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وقال السجيني: "نقدر الجهود المبذولة ولكن يجب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ونريد طرق مهيئة وطريق أسلفت لا يحفر ولا يتكسر".

وأكد ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي التزامهم بالمواعيد الزمنية المقررة بالنسبة للمياه، وأن هناك بعض الخطوط سيتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر المقبل، وأخرى في عام 2025، كما أشار ممثلو الحكومة، إلى أنه جاري توصيل الغاز في المنطقة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يشارك فيه جميع الجهات المعنية ويكون فيه تمثيل مناسب لكل جهة، الحكومي والإداري، وإفادة اللجنة بما تم التوافق عليه في هذا الاجتماع.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.

واستعرض النائب زكي عباس طلب الإحاطة، مشيرا إلى معاناة المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية في هذا البرج منذ أكثر من 30 سنة، مطالبا بسرعة انتهاء أعمال التشطيب وتوصيل المرافق للبرج حتى يتم تسليم الوحدات للمواطنين لتوفير سكن ملائم لهم.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، بسرعة الانتهاء من الأعمال في البرج وتحديد موعد لتسليم الوحدات المواطنين، وأن يتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل بحضور الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.