شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قوات كورية شمالية تشارك بالفعل في القتال بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن معظم الـ10 آلاف جندي كوري شمالي الذين تم إرسالهم إلى روسيا للمساعدة في قتالها ضد أوكرانيا يقاتلون بالفعل في منطقة كورسك بأقصى غربى البلاد، ولكن النجاح في أرض المعركة يعد أمرا غير مضمون.

وأضاف في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية أن نجاح روسيا في أرض المعركة بمساعدة القوات الكورية الشمالية: "سوف يرجع بصورة كبيرة إلى مدى إمكانية الروس دمج هذه القوات في صفوف الجيش".





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وأوضح" بعض التحديات التي سيتعين على الروس التغلب عليها هي قابلية التشغيل البينى وحاجز اللغة والقيادة والسيطرة والاتصالات".

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الأربعاء تعزيز الدعم لأوكرانيا.