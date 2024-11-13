الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43712 قتيلا و103258 مصابا

افادت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43712 شهيدا و103258 مصابا"، مشيرة الى أن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل جراءها للمستشفيات 47 شهيدا و182 مصابا".

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