قوى الأمن عممت صورة مفقودة قاصر غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة الغازيّة

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: نيفين إيهاب موعد (من مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسيّة)، التي غادرت بتاريخ 12-11-2024 منزل ذويها الكائن في بلدة الغازيّة - قضاء صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت من "الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".