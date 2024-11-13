ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء وزير الخارجية المصري

يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي في هذه الاثناء في دارته، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى.

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