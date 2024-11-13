أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تحالف الجمهور الحاكم في تركيا ماضٍ في موقفه الحازم تجاه قطع العلاقات مع اسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستواصل هذا النهج في المرحلة المقبلة.
وفي كلمة له، أشار إلى أننا "قطعنا التجارة مع إسرائيل، وتركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة تشمل وقف التعاملات التجارية معها".
ولفت إلى أن الوضع "في فلسطين ولبنان يتفاقم يومياً بسبب السياسات الإسرائيلية العدوانية"، قائلاً: "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل ونقف مع فلسطين حتى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.