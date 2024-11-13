أردوغان: قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل ونقف مع فلسطين حتى النهاية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تحالف الجمهور الحاكم في تركيا ماضٍ في موقفه الحازم تجاه قطع العلاقات مع اسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستواصل هذا النهج في المرحلة المقبلة.

وفي كلمة له، أشار إلى أننا "قطعنا التجارة مع إسرائيل، وتركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة تشمل وقف التعاملات التجارية معها".

ولفت إلى أن الوضع "في فلسطين ولبنان يتفاقم يومياً بسبب السياسات الإسرائيلية العدوانية"، قائلاً: "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها".