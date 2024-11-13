شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الشائعات لن تنال من عزيمة الشعب ونجاحه فى تحويل التحديات إلى فرص والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن، يؤكد أنها لم ولن تنال من عزيمة الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن مصر استطاعت أن تعيد بناء الدولة على أسس قوية، بعد سنوات من التحديات الداخلية والخارجية، مما مكنها من تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية استطاعت، على مدار السنوات الماضية، ليس فقط صد الشائعات والتصدي لها، بل أيضًا تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع عضو صحة الشيوخ، أن مصر شهدت تطوراً شاملاً في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والاقتصاد، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق نمو اقتصادي قوي.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة تتجلى في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يسهم في تحسين حياة ملايين المصريين في الريف والمناطق الأقل حظًا، وكذلك المشروعات العملاقة في مجالات النقل والكهرباء والإسكان، التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة مستمرة في تحقيق التنمية المستدامة عبر رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص عمل للشباب ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو التشكيك في الإنجازات التي تحققت.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين بمخاطر الشائعات، مشيرًا إلى أن وعي الشعب المصري هو الدرع الحقيقي في الحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.