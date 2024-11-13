الكرملين: افتتاح قاعدة الدفاع الصاروخي الأميركية في بولندا يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لضمان التكافؤ

علقت الرئاسة الروسية (الكرماين)، على مسألة افتتاح قاعدة الدفاع الصاروخي الأميركية في بولندا، مشددة على أن "هذا الأمر يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التكافؤ".

وأشارت إلى أن "هذه محاولة لاحتواء الإمكانات العسكرية الروسية".

وذكر الكرملين أن "القوات الروسية خلال العملية العسكرية تعامل المدنيين بحذر شديد وتنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية فقط على عكس القوات الأوكرانية".

إلى ذلك، أوضح أن "روسيا تتخذ موقفا مسؤولا بشأن الوضع في الشرق الأوسط وتواصل بذل كل ما بوسعها لتحقيق وقف إطلاق النار"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.