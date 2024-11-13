ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي محورها الاوضاع الراهنة

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نائبه سعادة الشامي الأوضاع الراهنة وشؤونا وزارية والتعاون مع البنك الدولي.

في سياق اخر، اجتمع ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال، "بحثنا مع ميقاتي في بعض الامور الأساسية. وتركز النقاش حول إعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار، بناء على عدة نماذج لآلية التمويل لذلك. كما بحثنا في موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة، والتنسيق الكامل في طبيعة الحال".

واوضح حمية أن "هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".

كما بحث ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، في حضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، في أوضاع وزارة الاتصالات.

في سياق اخر، التقى ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الذي قال، "اطلعنا ميقاتي على اوضاع الجامعة اللبنانية والأضرار التي لحقت بالمباني في مجمع الحدث، كذلك انطلاق العام الدراسي عن بعد في 16 كلية والامور جيدة".

وإستقبل ميقاتي النائب أحمد الخير وبحث معه في المستجدات، إضافة الى شؤون خدماتية.

في سياق نشاطه، استقبل ميقاتي وفدا من نقابة مخلصي البضائع في منطقة المصنع برئاسة رئيس المصلحة منذر العجمي، في حضور النائب بلال الحشيمي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأوضح العجمي "أن الوفد طالب بحقوقه لناحية السماح للمخلصين العمل على الاراضي اللبنانية، لا سيما في مرفأي بيروت وطرابلس، خصوصا بعد إقفال الحدود عن منطقة المصنع نتيجة العدوان الاسرائيلي على المنطقة، وأبدى الرئيس ميقاتي تجاوبا لناحية متابعة الموضوع".

كما استقبل ميقاتي، وفدا من "حركة شباب لبنان" و"هيئة الطوارئ المدنية" برئاسة إيلي صليبا.