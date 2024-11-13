فضل الله: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو

أكد النائب حسن فضل الله، في تصريح له من مجلس النواب أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لن يأخذ بال​سياسة​ ما لم يأخذه في الحرب ولن نقبل بأن يخضع لبنان للشروط الإسرائيلي والعدو وكل من يعتقد أن الوحشية الإسرائيلية تدفعنا للقبول بشروط العدو فهو واهم ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى متمسكون بالمقاومة"، مضيفا :" قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو".

واعتبر فضل الله انه "حتى هذه اللحظة العدو لم يتمكن من الاستقرار على أرضنا لأنّ المقاومة تمنعه"، معتبرا ان "بنت جبيل وأخواتها من القرى أذلّت وحدات النخبة في قوات الاحتلال في العام 2006 وهو يحاول اليوم الانتقام منها".

وتابع :"بعدما استنفذ العدو حملته البرية والتي فشل فيها دفع المقاومين ومنع إطلاق الصواريخ يعلن عن مرحلته الثانية".

من جهة اخرى، لفت فضل الله الى ان "حزب الله يعمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة ويتولى تأمين أغلب المستلزمات من خلال تشكيلاته المُعدة سلفاً".