الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع استقرار بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية ان "يكون الطقس خريفي مستقر حتى فجر يوم الأحد حيث يتحوّل إلى عاصف وماطر بغزارة تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز جنوب شرق تركيا".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

ولفتت الى أن "طقس الخميس غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة"، موضحة أن "طقس الجمعة قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة عل الجبال وفي الداخل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًًا خلال النهار، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتشكّل ضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، كما تنشط الرياح تدريجيًا خلال الليل مع اقتراب المنخفض الجوّي المتمركز جنوب شرق تركيا حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء فجر يوم الأحد مهيأة لتساقط أمطارغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، كما نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات بسب غزارة الأمطار صباح يوم الأحد".