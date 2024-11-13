لقاء "Pitch Night" في نيويورك عرض افكارا مبتكرة لشركات ناشئة لرواد الأعمال اللبنانيين

اقيم في نيويورك حدث لعرض الأفكار الريادية معروف بـ"Pitch Night" لرواد الأعمال اللبنانيين عرض أفكارا مبتكرة لثمانية شركات ناشئة ودعم ريادة الأعمال، وحمل بطياته معانٍ عميقة، في ظلّ الحرب التي تدمّر لبنان وتقتل شعبه، وحثّهم على التكاتف في أوقات المحن. وأكّد قوة الوحدة والالتزام تجاه المجتمع وشجّع الأفراد على مساندة بعضهم البعض وتجديد عزيمتهم الجماعية في هذه الأوقات الصعبة.

في هذا السياق، قدم وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، الذي استضافته LIFE الّتي نظّمت الحدث رؤى أساسية حول خطة الاستجابة الطارئة للحكومة والالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الأخير في باريس.