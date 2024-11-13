وزير الخارجية المصري من عين التينة: لا يمكن قبول أي تسويات تمس سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريح له من عين التينة، الى انه "إستمعت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مليًا وللموقف العصيب الحالي الذي يمر به لبنان وأكدت على تعاون مصر ودعمها الكامل للبنان وإستعدادها لتأمين إحتياجات لبنان".

ولفت عبد العاطي الى ان "هذه الزيارة الثانية لي إلى لبنان كرسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسيس لدعم لبنان قيادة وشعبًا وتطلّعت إلى رؤية بري للوضع العصيب الذي يمر به لبنان ونقلت له تضامن مصر مع لبنان".

وأكد انه "ندين استمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان ونمارس أشكال الضغط كلّها لوقف هذا العدوان"، لافتا الى انه "لا يمكن قبول أي تسويات تمس سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضي".

واضاف :"وقف إطلاق النار والعدوان هو أولويتنا من دون أي شروط كانت"، مشددا على أهمية إنهاء الشغور الرئاسيّ وأكّدنا ضرورة أن يكون الانتخاب ضمن أطر ملكية وطنية من دون الإملاءات الخارجية فيكون رئيسًا توافقيًا.