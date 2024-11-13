وحدة خدمات الإرشاد النفسي في جامعة الروح القدس اطلقت مبادرة تركّز على التوعية الشاملة حول الصحة النفسية

أطلقت وحدة خدمات الإرشاد النفسي (CSU) في مكتب الإرشاد النفسي والتسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم وكلية الطب والعلوم الطبية في الجامعة، مبادرة تركّز على التوعية الشاملة حول الصحة النفسية، فضلًا عن تقديم الدعم لأسرة الجامعة.

وفي هذا الإطار، أقامت وحدة خدمات الإرشاد النفسي جناحًا تفاعليًا تضمن مجموعة من الأنشطة الملفتة وموارد إعلامية. ووزعت منشورات تغطي مواضيع أساسية مثل الاضطراب ما بعد الصدمة، الحزن، القلق، ونوبات الهلع، مما وفر رؤى نفسية تعليمية واستراتيجيات عملية للتكيف. وقد اختيرت هذه المواضيع لأنها تعد من العواقب الشائعة في أوقات الأزمات. كما كانت هناك كتيّبات حول تقنيات التأريض، وأساليب الاسترخاء، وتمارين التنفس مع تعليمات خطوة بخطوة، مما يوفر أدوات لإدارة التوتر.

وتضمن الجناح أيضًا "جرّة الأمل"، حيث يمكن للأفراد كتابة رسائلهم، آمالهم، أو أهدافهم المستقبلية. كما سمح دفتر اليوميات بالتعبير الحر من خلال الرسم أو الكتابة. هذا وتعلّم أفراد أسرة الجامعة طرقًا شائعة للتعبير عن أنفسهم أو التعامل مع مشاعرهم من خلال الانخراط في نشاط ربطوا فيه العواطف بآليات التكيّف.

في هذا السياق، ولتقديم المساعدة الفورية، أقامت وحدة خدمات الإرشاد النفسي خيمتين خصوصيتين، حيث كان المرشدون متاحين لتقديم جلسات دعم نفسي سرية وموجزة.

كما وضعت وحدة خدمات الإرشاد النفسي ملصقات في جميع أنحاء الحرم الجامعي تحمل رسائل داعمة، لتذكير أسرة الجامعة أنهم ليسوا وحدهم أبدًا وأن مشاعرهم صالحة.