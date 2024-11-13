مرشح ترامب لمنصب السفير في إسرائيل: لا يوجد شيء اسمه "فلسطيني"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي، الذي رشحه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، ليكون سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، في تصريح سابق إنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني".

وكان هاكابي، المدافع القوي عن إسرائيل، أدلى بهذا التصريح أثناء حملته الرئاسية في 2008، حيث ذكر أن "الهوية الفلسطينية كانت أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على الابتعاد عن الأرض".

وفي مقطع فيديو حصل عليه أندرو كاتشينسكي من شبكة CNN أثناء ترشح هكابي للرئاسة في 2015، ذكر هكابي أنه "إذا تم إنشاء دولة فلسطينية، فيجب أن تكون في دول مجاورة مثل مصر أو سوريا أو الأردن، وليس داخل حدود إسرائيل".

وكذلك قال هكابي، في إحدى محطات حملته الانتخابية في 2008 بولاية ماساتشوستس أثناء حديثه إلى رجلين يهوديين أرثوذكسيين: "في الأساس، لا يوجد حقا شيء من هذا القبيل، يجب أن أكون حذرا بشأن قول هذا، لأن الناس سوف ينزعجون حقا، لا يوجد حقا شيء اسمه فلسطيني".

وردا على سؤال حول إمكانية وجود دولة فلسطينية خارج إسرائيل، قال هكابي إنه "يعتقد أن هذا هو الخيار المفضل"، وأضاف: "لديك عرب وفرس، وهناك مثل هذا التعقيد في ذلك، ولكن لا يوجد حقا شيء من هذا القبيل، كانت هذه أداة سياسية لمحاولة إجبار الأراضي بعيدًا عن إسرائيل".

وفي الفيديو الذي نشره موقع باز فيد السابق، أضاف هكابي أنه يعتقد أن "الدولة الفلسطينية يمكن أن تتكون من أراض في مصر أو سوريا أو الأردن".

وكرر هكابي هذه النقطة خلال مقابلة أجريت معه في 2015 على التلفزيون الإسرائيلي، حيث زعم أن حل الدولتين "غير عقلاني وغير قابل للتطبيق"، وقال "هناك الكثير من الأراضي" خارج إسرائيل في "بقية العالم" للدولة الفلسطينية.

