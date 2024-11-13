الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش شمال أفغانستان.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء مختلفة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض الخليج 365 في إقليم البنجاب شرقا، وإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

ولم ترد على الفور أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان الخليج 365 التي ضربها على الخروج من المنازل تحسبًا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.

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