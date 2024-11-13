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استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في السياق، تواصل القصف المدفعي المكثف على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، كما طال القصف الخليج 365 الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، والمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية مدن قلقيلية ونابلس وجنين، تخلل ذلك اقتحام منازل الفلسطينيين، والاعتداء على سكانها، وتخريب محتوياتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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