الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الكويت

الخليج 365_واس

أدانت دولة الكويت التصريحات التي أطلقها أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات فيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان لها- اليوم الأربعاء ، على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدًا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم.

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