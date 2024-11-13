الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة روفنوبول في دونيتسك شرقي أوكرانيا. ويستهدف الجيش الأوكراني بشكل شبه يومي مناطق حدودية روسية بالمسيرات، في وقت تواصل فيه القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا.

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