وزير الدفاع التركي: أعتقد أن ترامب سيسحب القوات الأميركية من سوريا

أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر، عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سيسحب قوات بلاده من سوريا خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في كانون الثاني المقبل.

وقال غولر في مقابلة مع إحدى القنوات التركية إن ترامب أصدر خلال ولايته الأولى 3 مرات تعليمات بسحب القوات الأميركية من سوريا.

وعن قراءته لمستقبل العلاقات التركية الأميركية خلال ولاية ترامب المرتقبة، قال: "علاقاتنا مع أصدقائنا الأميركيين إيجابية للغاية في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يمكننا تطويرها نحو الأفضل، لكن أستبعد أن تشهد العلاقات تراجعا".

وأكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده "أخذت بثأر شهداء الهجوم الإرهابي على منشأة توساش بأنقرة"، وإنها استهدفت العديد من أهداف تنظيم "بي واي دي" في سوريا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل الإقدام على مهاجمة تركيا، قال غولر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لم يكن ليدلي بتصريحات بهذا الخصوص، ما لم تكن هناك مخاطر حقيقية تدفعه لذلك".

وعما إذا كانت هناك مخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة، قال: "من الممكن أن تندلع الحرب في أية لحظة، لكن بالطبع لا نريد حدوث ذلك. لكننا وفي نفس الوقت يتوجب علينا بالضرورة الاستعداد والتحضير لكافة الاحتمالات".