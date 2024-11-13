أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن السلطات الأميركية "تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار في لبنان وغزة لكن دون تحقيق نتائج، وهذا إما نفاق وإما عجز وإما الأمران معا".
ولفت، في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى "أننا قلنا مرات عديدة؛ إن ما تعلنه السلطات الأميركية ليس معيارا لنا، بل المعيار هو تصرفاتها".
وأوضح عراقجي أن "هناك دائما قنوات اتصال بين إيران وأميركا. في بعض الأحيان تكون الخلافات بيننا وبين أميركا جوهرية للغاية وقد لا يتم حلها، ولكن يتعين علينا أن نديرها من أجل خفض التوترات".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: أميركا تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار بلبنان دون تحقيق نتائج وهذا إما نفاق وإما عجز وإما الأمران معا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.