عراقجي: أميركا تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار بلبنان دون تحقيق نتائج وهذا إما نفاق وإما عجز وإما الأمران معا

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن السلطات الأميركية "تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار في لبنان وغزة لكن دون تحقيق نتائج، وهذا إما نفاق وإما عجز وإما الأمران معا".

ولفت، في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى "أننا قلنا مرات عديدة؛ إن ما تعلنه السلطات الأميركية ليس معيارا لنا، بل المعيار هو تصرفاتها".

وأوضح عراقجي أن "هناك دائما قنوات اتصال بين إيران وأميركا. في بعض الأحيان تكون الخلافات بيننا وبين أميركا جوهرية للغاية وقد لا يتم حلها، ولكن يتعين علينا أن نديرها من أجل خفض التوترات".