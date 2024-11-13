افادت وزارة الخارجية القطرية، بأن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية مصر بحثا فيه التطورات بقطاع غزة ولبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية مصر بحثا فيه التطورات بقطاع غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.