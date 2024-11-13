بلينكن: يجب وقف الحرب بعد أن حققت إسرائيل الأهداف التي وضعتها وهي تقويض قدرة حماس

أشار وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، انه "يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وهنالك 900 شاحنة تنتظر في معبر كرم أبو سالم".

وشدد بلينكن على انه "يجب وقف الحرب بعد أن حققت إسرائيل الأهداف التي وضعتها وهي تقويض قدرة حماس وضمان عدم تكرار 7 تشرين الاول"، معتبرا انه "نحتاج إلى هدن حقيقية وممتدة في غزة ليتسنى إيصال المساعدات للمحتاجين إليها".

واضاف :"حماس رفضت التعاون بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى، وإسرائيل حققت الأهداف التي وضعتها للحرب وذلك وفقا للمعايير التي وضعتها وهي وضع حد لقوة حماس".