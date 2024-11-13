"النشرة": مسؤول عمليات حفظ السلام يزور مقر اليونيفيل في الناقورة

أفاد مراسل النشرة في صيدا، بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا بدأ زيارته إلى منطقة جنوبي الليطاني بتفقده مركز الوحدة الإيطالية في اليونيفيل على شاطىء المنصوري، وانتقل بعدها لزيارة المقر العام لقيادة اليونيفيل في الناقورة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على قوات اليونيفيل مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.