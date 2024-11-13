حمية التقى ميقاتي: ناقشنا اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في السراي الحكومي.

وقال حميّة بعد الاجتماع: "بحثنا مع رئيس الحكومة بعض الامور الأساسية وتركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار، بناء على عدة نماذج لآلية التمويل لذلك، كما بحثنا في موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية و سير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة، والتنسيق الكامل بطبيعة الحال".

وأضاف "هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".