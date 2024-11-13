وزير خارجية مصر من بيروت: لا يجب أن يستمر العدوان الإسرائيلي من الآن ولغاية تنصيب ترامب

شدد وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي، في تصريح له فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، على أنه "لا يجب أن يستمر العدوان الإسرائيلي من الآن ولغاية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني".

وقال إن "مصر تقدم المساعدات للبنان بكل ما تستطيع"، موضحا أن طائرة المساعدات التي وصلت اليون هي "الشحنة الرابعة وهي واجب ومسؤولية".

ولفت عبدالعاطي إلى "أننا نؤكد باستمرار على ضرورة وقف العدوان على لبنان ونعمل على ذلك من خلال اتصالات مكثفة مع جميع الدول والولايات المتحدة ونتطلع لكل خير للبنان".

وأضاف "هناك العديد من الأفكار المطروحة والتي يتعين أن تنصب في إطار هدف واحد وهو وقف هذا العدوان".

وتابع وزير خارجية مصر: "نرفض أن يكون انتخاب الرئيس شرطًا لوقف إطلاق النار ونرفض أي إملاءات خارجية في الملف الرئاسي اللبناني".