وصول وزير الخارجية المصري الى بيروت

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الى بيروت الدولي في زيارة تستمر ساعات عدة، يجري خلالها محادثات ولقاءات مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ونظيره عبدالله بو حبيب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

واستقبله على أرض المطار وزير البيئة ناصر ياسين وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب.