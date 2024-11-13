المديرية العامة للدفاع المدني اعلنت عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم:
محافظة جبل لبنان
عرمون
- انتهاء عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل لتبلغ الحصيلة النهائية ٦شهداء واشلاء وعدد من الجرحى وتولت جهات اخرى نقلهم إلى المستشفيات.
جون- قضاء الشوف
- انتشال اشلاء و جثامين ٣شهداء بينهم طفلة على مسافة قريبة من الموقع المستهدف، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض
العبادية-قضاء بعبدا
- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة ٧ شهداء و جريحين و إستمرار عمليات البحث عن مفقودين.
ضاحية بيروت الجنوبية:
- إخماد حريق شقق سكنية داخل مبنى في الغبيري.
- إخماد حريق مبنى في الليلكي قرب محطة الايتام.
- إخماد حريق مبنى مهدم في السان تريز
- إعادة فتح طريق قطع بسبب الركام في بئر العبد
- إخماد حريق مولدات كهرباء وخزانات مازوت في الرويس قرب مجمع سيد الشهداء.
محافظة الجنوب
مزرعة مشرف
- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقل احد الجرحى إلى مستشفى جبل عامل.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
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