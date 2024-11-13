وصول طائرتَي مساعدات مصرية وإماراتية إلى مطار بيروت

وصلت الى مطار بيروت الدولي، طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية واغاثية الى لبنان ضمن إطار الجسر الجوي بين البلدين.

ووصلت أبضا طائرة اماراتية محملة بنحو 40 طنا من المواد والمستلزمات الضرورية، في إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان" بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.