استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف في صريفا ليلًا

استأنفت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" في بلدة صريفا عمليات البحث عن مفقودين بين أنقاض المبنى الذي استهدفه العدو الاسرائيلي ليلًا.

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