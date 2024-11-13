"أكسيوس": بايدن لا يزال يعمل لتحقيق انفراجة في مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي اليوم بعائلات الأسرى الأميركيين السبعة المتواجدين لدى حركة حماس في غزة، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع بدعم أميركي رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت المصادر أز بايدن لا يزال يعمل لتحقيق انفراجة في مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت "من المتوقع أن يثير بايدن قضية الأسرى الأميركيين لدى حماس في اجتماعه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم"
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