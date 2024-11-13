وزير خارجية مصر يتوجه إلى بيروت لبحث مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم رسالة دعم للبنان

بتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى العاصمة اللبنانية ‎بيروت لتقديم رسالة دعم للبنان في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التي يمر بها، وفق ما أفادت قناة "القاهرة" المصرية.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت الخارجية المصرية، إن "زيارة عبد العاطي لبيروت تتضمن تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان"، و"تتضمن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى ‎مصر".

وأفادت الخارجية المصرية، بأن "عبد العاطى سيلتقي عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار".