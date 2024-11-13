أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتانياهو أشار لإدارة بايدن إلى أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أشار لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع".

وذكر مسؤول أميركي للموقع أن "اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار بلبنان كانت مثمرة".

وأمس، قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في حديث لصحافيين إن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا ونحن مفعمون بالأمل".

في 10 تشرين الثاني الحالي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، نقلًا عن مسؤولين أميركيّين، أنّ "الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بعث برسالة إلى إدارة الرّئيس الحالي جو بايدن، يدعو فيها إلى إحراز تقدّم نحو تسوية أعمال العنف في شمال إسرائيل". وأكّدوا أنّ "فرص التّسوية في لبنان تحت قيادة مبعوث بايدن آموس هوكشتاين -وبتشجيع من ترامب- تتزايد"، مشيرين إلى أنّ "هناك جهودًا كبيرةً تُبذل لترتيب صفقة أسرى صغيرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.